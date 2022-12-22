Важное 22 декабря 2022, 13:23 Российские военные нанесли удары по позициям систем «Град» и «Смерч» ВСУ Минобороны сообщило о подавлении огневых позиций украинских РСЗО «Град» и «Смерч» в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что огневые позиции удалось подавить во время контрбатарейной борьбы.

Реклама

Российские военные нанесли два ракетных удара по позициям противника в районе села Бердычи и города Красноармейска. Украинские «Грады» и «Смерчи» уничтожили.

Реклама

По словам военного журналиста Алексея Борзенко, «Смерчей» у украинской армии осталось крайне мало.

Серьезные потери реактивных систем залпового огня заставили ВСУ приспосабливаться. Самый большой урон Донецку наносит тяжелая артиллерия калибра 155 миллиметров.

Ранее продвижение на Донецком направлении назвали главной текущей задачей СВО. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.