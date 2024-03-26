Спецоперация 26 марта 2024, 13:31 Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине Минобороны: ВС России нанесли удар по центрам принятия решений на Украине РИА «Новости»

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Российская армия нанесла групповой удар по центрам принятия решений на Украине, предприятиям ВПК и объектам СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам СБУ и центрам принятия решения, местам дислокации иностранных наемников и украинских нацформирований», — заявили в пресс-службе.

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В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поразили.

Ранее глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил о ликвидации 370 выявленных целей ВСУ в зоне СВО. По его словам, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение более чем 100 позициям полевой артиллерии и 20 опорным пунктам.