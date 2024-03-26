26 марта 2024, 13:31
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине
Минобороны: ВС России нанесли удар по центрам принятия решений на Украине
Российская армия нанесла групповой удар по центрам принятия решений на Украине, предприятиям ВПК и объектам СБУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам СБУ и центрам принятия решения, местам дислокации иностранных наемников и украинских нацформирований», — заявили в пресс-службе.
Реклама
В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поразили.
Ранее глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил о ликвидации 370 выявленных целей ВСУ в зоне СВО. По его словам, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение более чем 100 позициям полевой артиллерии и 20 опорным пунктам.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама