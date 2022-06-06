Российские военные нанесли удар по трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и склад горючего в районе поселка Кодема в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военные поразили 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. Были уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град».

Также ВСУ лишились батареи полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска.

В районе Славянска российские средства ПВО сбили украинский военный самолет МиГ-29, сообщил RT.