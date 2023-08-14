14 августа 2023, 15:56
Российские военные нанесли удар по производству безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны: ВС России ударили по производству безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большей дальности по местам хранения и производства безэкипажных катеров украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Все назначенные объекты поразили, цель высокоточного удара средствами морского базирования достигли», — заявил он.
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Ранее стало известно, что тактическая авиация ВС России нанесла удар по местам дислокации подразделений ВСУ на Запорожском направлении, сбросив авиабомбы ФАБ-500.
Член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявлял, что в целях предотвращения контрнаступления националистов этот шаг оказался очень эффективным.
Кроме того, российские военные взяли под свой контроль три опорных пункта и наблюдательных поста в районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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