Спецоперация 05 января 2023, 16:52 Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Сватовом РИА «Новости»: ВС РФ нанесли авиационный удар по позициям украинских боевиков под Сватовом РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли мощный удар по позициям ВСУ под Сватовом в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» западной группировки войск РИА «Новости».

«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар», — отметил военный.

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По его словам, украинские боевики используют артудары. Кроме того, противник пытается проникнуть на подконтрольную России территорию небольшими диверсионно-разведывательными группами.

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В конце декабря украинские военные понесли большие потери под Сватовом.

Ранее в Минобороны России сообщали о ликвидации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады украинских военных на севере Донецкой Народной Республики, сообщило ИА Nation News.