03 сентября 2023, 13:19
Российские военные нанесли удар по порту Рени в Одесской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива в Одесской области
Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Силы ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, используемого для снабжения военной техники», — сказал он.
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В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигли.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщили о сильном взрыве в порту Рени Одесской области. Практически сразу на территории региона, подконтрольной Украине части Херсонской области, а также Николаевской области сработали сирены воздушной тревоги.
Глава военно-гражданской администрации Одесской области Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой инфраструктуры.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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