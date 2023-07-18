Важное 18 июля 2023, 12:08 Российские военные нанесли удар по местам изготовления беспилотных катеров ВСУ Минобороны: ВС России нанесли удар возмездия по производству беспилотных катеров в Одессе РИА «Новости»

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Российские войска нанесли групповой удар по местам изготовления беспилотных катеров у украинских националистов в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам изготовления безэкипажных катеров в районе города Одессы», — отметили в ведомстве.

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Кроме того, в районе Одессы и Николаева ВС России уничтожили хранилища топлива общим объемом порядка 70 тысяч тонн.

«Они обеспечили горючим военную технику ВСУ. Все запланированные цели поразили ударом, на уничтоженных объектах зафиксировали детонацию и пожары», — добавили в Минобороны.

В ночь на 17 июля украинские боевики совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на эту атаку.