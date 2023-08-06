Спецоперация 06 августа 2023, 12:49 Российские военные нанесли удар по авиабазам ВСУ ВС России ударили высокоточным оружием по авиабазам ВСУ в Ровенской и Хмельницкой областях РИА «Новости»

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Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам украинских боевиков в районах Дубно Ровенской области и Старконстантинов Хмельницкой области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Дубно Ровенской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сказал он.

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Конашенков подчеркнул, что цель удара оказалась достигнута, все назначенные объекты уничтожили.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении двух американских гаубиц М777 в зоне проведения специальной операции. Иностранную военную технику поразили точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».