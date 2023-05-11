Важное 11 мая 2023, 12:32 Российские военные нанесли удар планирующими бомбами по силам ВСУ Член ВГА Рогов: ВКС России ударили по ВСУ планирующими бомбами в двух областях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные нанесли удары планирующими бомбами по оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВКС России начали активно работать по ангарам с техникой и складам ВСУ в Белозерском районе Херсонской области и на Ореховском направлении», — написал он.

Реклама

Вечером 10 мая Рогов сообщал, что в подконтрольном Украине городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Власти объявляли воздушную тревогу, призвав местных жителей направиться в убежища.

Также ранее Рогов заявлял, что украинские военные наверняка попытаются форсировать Днепр и закрепиться на плацдарме рядом в Запорожской атомной электростанцией. По его словам, ВСУ готовят провокации, чтобы затем обвинить Россию в любой нештатной ситуации на ЗАЭС.