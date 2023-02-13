Спецоперация 13 февраля 2023, 10:34 Российские военные нанесли снайперские удары по ВСУ в ЛНР РИА «Новости»: российские десантники нанесли удары по ВСУ в ЛНР из гаубицы Д-20 РИА «Новости»

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Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике прикрывают свои подразделения, нанося по украинским боевикам высокоточные удары из гаубицы Д-20. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий с позывным Гусенок.

«Это очень большой калибр, и оружие весьма точное. Покрывает сразу большую площадь, так помогаем ребятам на передовой», — сообщил он.

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Военнослужащий уточнил, что орудие получило прозвище «артиллерийский снайпер» благодаря своей точности.

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«С помощью этой поддержки наши коллеги захватили уже два опорных пункта ВСУ в последнее время», — добавил Гусенок.

Ранее стало известно, что украинские националисты подожгли лес в районе Серебрянского лесничества в надежде притормозить наступление российских войск. Однако их планы нарушились из-за снежного покрова и высокой влажности. Пламя погасло после непродолжительного горения.

Российские военные ранее сообщали об уничтожении позиций ВСУ в ЛНР благодаря дальнобойной гаубице 2А36 «Гиацинт-Б».