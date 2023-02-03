Спецоперация 03 февраля 2023, 15:06 Российские военные нанесли поражение двум бригадам теробороны ВСУ в Запорожье Минобороны: ВС РФ нанесли поражение двум бригадам теробороны в Запорожской области Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные в ходе боевых действий в Запорожской области нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны Украины. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе боев российские войска огнем артиллерии уничтожили свыше 20 украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Луговское, Марфаполь и Левадное Запорожской области», — рассказал он.

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По словам Конашенкова, также украинские боевики потеряли гаубицу Д-30, две гаубицы Д-20 и американскую артиллерийскую систему М777.

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Представитель оборонного ведомства уточнил, что в боях участвовали военнослужащие группировки войск «Восток».

ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении, уничтожив за сутки до 40 украинских националистов, гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

После начала специальной операции российские военные уничтожили 3988 украинских минометов и орудий полевой артиллерии.