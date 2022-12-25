Спецоперация 25 декабря 2022, 13:35 Российские военные нанесли поражение ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны сообщило о поражении двух ротных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции нанесли поражение ротным тактическим группам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Огнем артиллерии ВС РФ нанесли поражение двум ротным тактическим группам 68-й пехотно-егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении», — рассказал он.

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Украинские боевики предприняли попытку контратаковать в направлении Владимировки и Павловки в ДНР, однако ВС РФ пресекли их намерения. Украинская сторона потеряла свыше 50 человек живой силы, три бронированных автомобиля и один танк.

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Конашенков добавил, что за прошедшие сутки отечественная артиллерия и ракетные войска поразили 58 огневых артиллерийских позиций ВСУ, военной техники и живой силы в 86 районах дислокации.

Кроме того, в районе Артемовска ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту размещения группировки иностранных наемников. В районе Северска ВС РФ ликвидировали польскую артиллерийскую установку «Краб».