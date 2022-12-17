Спецоперация 17 декабря 2022, 15:35 Российские военные нанесли комплексное поражение резервам ВСУ в ДНР Минобороны сообщило о комплексном ударе по резервам ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции нанесли комплексное поражение резервам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий российские военные уничтожили до 30 единиц живой силы противника», — сказал он.

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Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска поразили пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянска Харьковской области.

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Также ВС России нанесли огневое поражение 53 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военной технике и живой в 89 районах.

Конашенков добавил, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, написал телеканал «Царьград».