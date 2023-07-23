Важное 23 июля 2023, 11:07 Российские военные нанесли групповой удар по производству безэкипажных катеров в Одессе Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по производству безэкипажных катеров в Одессе РИА «Новости»

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Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по производству безэкипажных катеров в Одессе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские силы уничтожили объекты, где шла подготовка проведения террористических актов против России с применением безэкипажных в Одессе», — заявил Конашенков.

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В ведомстве подчеркнули, что на этих объектах находилась завербованные иностранные наемники.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики за прошлые сутки потеряли свыше 160 человек живой силы в ходе боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Также в пресс-центре группировки войск «Юг» сообщали об успешном отражении всех атак националистов на четырех направлениях, противник понес большие потери в технике и живой силе.