Важное 16 февраля 2024, 15:15 Российские военные нанесли 30 ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю Минобороны: ВС России за неделю нанесли 30 ударов по предприятиям ВПК Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

В течение недели российские военные нанесли 30 ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы России нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками за неделю по предприятиям ВПК Украины, а также пунктам дислокации националистов и ВСУ», — заявили в ведомстве.

Реклама

В пресс-службе добавили, что за неделю российские войска отразили 18 атак противника на Купянском направлении, а также заняли более выгодные позиции и рубежи.

Кроме того, ВС России отбили 14 атак и добились продвижения по переднему краю на Краснолиманском направлении, ВСУ лишились порядка 1,6 тысячи человек живой силы.

Также в боях на Южно-Донецком направлении российские силы отразили три попытки атак ВСУ, всего украинская армия лишилась более тысячи человек.

Ранее стало известно, что артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ под Купянском.