16 февраля 2024, 15:15
Российские военные нанесли 30 ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 30 ударов по предприятиям ВПК Украины
В течение недели российские военные нанесли 30 ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Вооруженные силы России нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками за неделю по предприятиям ВПК Украины, а также пунктам дислокации националистов и ВСУ», — заявили в ведомстве.
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В пресс-службе добавили, что за неделю российские войска отразили 18 атак противника на Купянском направлении, а также заняли более выгодные позиции и рубежи.
Кроме того, ВС России отбили 14 атак и добились продвижения по переднему краю на Краснолиманском направлении, ВСУ лишились порядка 1,6 тысячи человек живой силы.
Также в боях на Южно-Донецком направлении российские силы отразили три попытки атак ВСУ, всего украинская армия лишилась более тысячи человек.
Ранее стало известно, что артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва ВСУ под Купянском.
Минобороны РФ
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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