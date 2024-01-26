26 января 2024, 17:52
Российские военные нанесли 13 групповых ударов по военным предприятиям Украины
МО: ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские бойцы атаковали предприятия с помощью ракет и БПЛА. Все цели удалось уничтожить, рассказали в ведомстве.
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«Поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников», — добавили в ведомстве.
Бойцы ВС РФ также ударили по опорным пунктам ВСУ на Луганском направлении. Минобороны опубликовало кадры, на которых видно, как экипаж вертолета Ка-52М атаковал противника и обстрелял позиции украинской армии.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о своевременном поступлении военной техники и средств поражения в зону специальной операции. Он также обратил внимание на эффективную систему ремонта и обслуживания вооружений.
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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