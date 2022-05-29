Российские военные начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост в Харьковской области

Украинские военные разрушили автомобильный мост в Харьковской области. К работе по восстановлению переправы по просьбе жителей и администрации города подключились российские военные. Видео с места событий опубликовало Министерство обороны России.

Ремонтом разрушенной переправы занимается восстановительный батальон Центрального военного округа. Специалисты закончили укреплять береговые устои и установили пролет моста.

Пока по нему могут перебраться только жители. Но после завершения работ переправу откроют для грузового транспорта, который привезет в город необходимые грузы для нормальной жизни.