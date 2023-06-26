Спецоперация 26 июня 2023, 03:44 Российские военные начали выдавливать ВСУ с позиций дальше Артемовска — СМИ РИА «Новости»: российские военные выдавливают ВСУ у Артемовска РИА «Новости»

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Российские военные подразделения выдавливают ВСУ с позиций дальше Артемовска. Так, разведчики 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ведут корректировку огня танков при обнаружения передвижения украинской пехоты, написало РИА «Новости».

Разведка обнаруживает и передает координаты противника, танковые экипажи их принимают, делают расчеты и ведут работу непосредственно с закрытых огневых позиций. После поражения противник начинает бежать, а в это время по нему ведется огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета с корректировкой с БПЛА. Завершает работу расчет миномета калибра 82 миллиметра.

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Из-за активной работы украинской артиллерии российские разведчики передвигаются перебежками малыми группами, чтобы меньше времени находиться на открытой местности.

Еще одной важной частью по выдавливанию ВСУ с позиций являются снайперы. И завершает этап по уничтожению позиций украинских военных артиллерия. Так строится работа всех подразделений, которые находятся под Артемовском.

Ранее сообщалось, что Южная группировка российских войск на Донецком направлении за минувшие сутки успешно отразила 10 атак противника под Артемовском. ВСУ пытались прорвать оборону в районе сел Орехово-Василевка, Зализнянское и Дубово-Василевка, а также поселков Курдюмовка и Ягодное.