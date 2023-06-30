Спецоперация 30 июня 2023, 04:56 Российские военные начали получать созданную специально для СВО форму Минобороны: ВС РФ начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца РИА «Новости»

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Российские военные в зоне СВО начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Раздачу новой формы планируют завершить в течение нескольких дней, сообщил начальник вещевой службы соединения Западного военного округа с позывным Энгельс.

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«Это повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения и приблизит нашу неотвратимую победу», — заявил российский военнослужащий.

Форма выполнена из современных комбинированных материалов, в которых человек не замерзнет и не вспотеет. Одежда защищает уязвимые части тела. Комплект состоит из куртки, брюк и боевой рубахи. Также в набор входит ветро- и влагозащитный костюм.

Новые ботинки создавали специально для участников спецоперации. Поверхность обуви из нубука, в бока вшита сетка, вставлена ортопедическая стелька. Ноги в таких ботинках не потеют. Некоторые подразделения уже полностью переоделись в новую форму и приступили к выполнению обязанностей.