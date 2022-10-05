Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области Власти Херсонской области заявили о перегруппировке российской армии в регионе РИА «Новости»

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Российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал он.

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По словам Стремоусова, продвижение украинской армии вглубь региона остановлено. Он заверил, что «в Херсон они не зайдут, это невозможно».

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Ранее сообщалось, что государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной. Таможенный контроль больше не осуществляется.

Также таможня прекратила работу на бывшей границе России и Донецкой Народной Республики. Пока сохраняются паспортный контроль и досмотр.

Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики присоединились к России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав страны. С 30 сентября их жители признаются гражданами России. У тех, кто хочет отказаться от гражданства РФ, есть месяц на подачу заявления.

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