Спецоперация 20 июля 2023, 21:24 Российские военные начали охоту на ВСУ с помощью дронов — СМИ WP: ВС России начали масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов РИА «Новости»

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Российские военные наносят большой ущерб Вооруженным силам Украины массированными налетами дронов. Об этом написал обозреватель The Washington Post Майкл Бирнбаум.

Он назвал особенностью нынешней обороны ВС России «вездесущие БПЛА».

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«В режиме реального времени [БПЛА] предоставляют армии детальную информацию о местонахождении украинских войск, позволяя ей проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары», — написал Бирнбаум.

Колумнист отметил, что с таким не сталкивались даже ВС США, несмотря на весь их боевой опыт последних десятилетий.

Украинские военные пытались прорвать оборону ВС России бронетанковыми подразделениями, но их встретил огонь артиллерии, противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы, а также удары с вертолетов. Это привело к тяжелым потерям ВСУ как в технике, так и в живой силе.

Российские подразделения остановили наступление ВСУ в районе села Работино на ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. ВС России остановили противника встречным массированным огнем. ВС России применили авиацию и артиллерию, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.