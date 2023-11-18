Спецоперация 18 ноября 2023, 06:00 Российские военные поразили силы «Азова» на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Бойцы ВС РФ на Краснолиманском направлении поразили украинскую бригаду «Азов»*. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА «Новости».

По его словам, артиллерия и армейская авиация осуществили удары в районе Серебрянского лесничества и Торского участка. Помимо этого, военные России поразили штурмовые группы 47-й механизированной бригады украинской армии и 15-го полка Нацгвардии Украины.

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«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы обнаружили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ в Черном море. Украинские суда следовали в направлении крымского полуострова. В итоге технику противника уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

* Запрещенная в России террористическая организация