Спецоперация 17 января 2024, 09:25 Российские военные метким выстрелом уничтожили КНП противника на Купянском направлении Минобороны показало видео уничтожение КНП противника на Купянском направлении

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ВСУ лишились командно-наблюдательного пункта на Купянском направлении. Объект уничтожил расчет ПТРК «Фагот». Кадры боевой работы российских военных опубликовало Минобороны.

Бойцы Западной группировки войск поразили КНП противника метким выстрелом, а затем максимально быстро отошли с огневой позиции, чтобы ВСУ не успели нанести ответный удар, отметили в Минобороны.

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По данным ведомства на 16 января, с начала СВО подразделения ВС России уничтожили уже 567 самолетов противника, 265 вертолетов, 10 758 беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин РСЗО, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.