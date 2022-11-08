Российские военные лишили ВСУ вертолета Ми-24 и самолета Су-25 | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 14:17 Российские военные лишили ВСУ вертолета Ми-24 и самолета Су-25 Минобороны: российская авиация сбила Ми-24 и Су-25 ВСУ РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве, поразили украинский самолет Су-25.

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За сутки ВСУ лишились также семи беспилотников. Дроны сбили в воздухе в районах Новокраснянки и Глотовки в ЛНР, Новоселовки в ДНР, в районе Лоцкино в Николаевской области, а также в районе Качкаровки и населенного пункта Степовое в Херсонской области.

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В районах населенных пунктов Грузско-Ломовка (ДНР), Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области российские военные перехватили 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», заключили в Минобороны.

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили уже 332 самолета ВСУ, 171 вертолет, 2465 беспилотников, 388 ЗРК, свыше 6440 танков и других боевых бронированных машин.