Спецоперация 02 апреля 2023, 12:24 Российские военные ликвидировали взвод ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о ракетном ударе по взводу ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские военнослужащие огнем из «Градов» нанесли удар по взводу украинских боевиков, двигавшихся на БМП на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук, его слова привело Минобороны.

«Наземные средства разведки вскрыли перемещение взвода на БМП 66-й механизированной бригады ВСУ. Противник понес потери в технике и личном составе в результате огневого поражения реактивными системами залпового огня „Град“», — сказал он.

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Кроме того, российские военные на Торском участке ликвидировали штурмовую группу противника на бронированных машинах из состава 81 аэромобильной бригады ВСУ.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в России в несколько раз выросло производство боеприпасов для нужд военных. Он подчеркнул, что военное ведомство держит вопрос обеспечения войск средствами поражения на постоянном контроле.