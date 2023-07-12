Спецоперация 12 июля 2023, 14:46 Российские военные ликвидировали склады с топливом для техники ВСУ в Одесской области МО: ВС РФ уничтожили склады топлива ВСУ в Одесской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили в Одесской области склады топлива для украинской военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что склады находились в районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск. Помимо этого, российские силы ликвидировали склад боеприпасов первой бригады специального назначения ВСУ в Харьковской области. Он располагался около Волчанска.

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В сводке оборонного ведомства указано, что в течение суток летчики, ракетчики и артиллеристы ВС России нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107 районах. Так, в Ямполе Донецкой Народной Республики уничтожен украинский командно-наблюдательный пункт.

Воздушную тревогу накануне объявляли почти на всей территории Украины. Сирены звучали в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и других областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черкасской области. Подробности не приводились.