Спецоперация 01 апреля 2023, 05:33 Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Купянском Бойцы ВС РФ с помощью минного шлагбаума ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Штурмовая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на «минном шлагбауме» под Купянском. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы канала также разместили видео, записанное с дрона.

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«Атака ВСУ на позиции армии России <…> завершилась полным уничтожением штурмовой группы», — указано в сообщении.

На опубликованных кадрах военная техника и группа украинских военнослужащих движется по проселочной дороге. В какой-то момент происходит взрыв. Минный шлагбаум, как правило, состоит из противотанковых мин, связанных тросом. Чаще всего такие ловушки используют на узких дорогах, где перемещается военная техника. В посте уточняется, что кадры были сняты перед Новым годом, но у авторов канала появились новые подробности произошедшего.

Солдат ВСУ не смог сдержать слез, когда рассказывал немецкому телеканалу о своих погибших сослуживцах. По словам украинского бойца, он каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя. В репортаже также отметили, что потери Украины составляют десятки тысяч человек.