Спецоперация 11 апреля 2023, 13:26 Российские военные ликвидировали два радара и склад боеприпасов ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили два радара и склад боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и два радиолокационных радара. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы России вскрыли и уничтожили радиолокатор наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области», — сказал он.

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ВС России также ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, военным удалось уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 рядом с населенным пунктом Дылеевка в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили более 30 человек.