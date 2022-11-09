Российские военные ликвидировали до 100 бойцов и наемников ВСУ на Краснолиманском направлении | 360°

Важное 09 ноября 2022, 14:47 Российские военные ликвидировали до 100 бойцов и наемников ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: до 100 бойцов ВСУ уничтожили российские военные на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВС России ликвидировали до 100 украинских военных и иностранных наемников за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО „Град“ и три пикапа», — сказал он.

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На Купянском направлении российские военные уничтожили более 60 противников. А на Южно-Донецком ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции после того, как те пытались совершить контратакующие действия. Боевые действия проходили в районах Времевки, Новомихайловки и Павловки. По словам Конашенкова, в итоге удалось уничтожить более 80 украинских военных.

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За сутки российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в районе Добролюбовки в Харьковской области и около Калининского в Херсонской области.