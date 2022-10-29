Российские военные ликвидировали девять пунктов управления ВСУ | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:27 Российские военные ликвидировали девять пунктов управления ВСУ Минобороны России сообщило о поражении 9 пунктов управления украинских боевиков РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились девяти пунктов управления. Их ликвидировали российские войска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

Пункты управления ВСУ удалось поразить благодаря оперативно-тактической и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии.

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«Поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка Харьковской области, Доброполье, Звановка, Торское, Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), Трифоновка, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области», — сказал Конашенков.

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Представитель Минобороны России подчеркнул, что в ходе действий ликвидированы 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 189 районах.

В районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области и Колодези ДНР российские войска уничтожили два склада боеприпасов. Во время атаки истребители России сбили самолет МиГ-29 Украины в небе над Николаевской областью.