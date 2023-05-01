Спецоперация 01 мая 2023, 13:39 Российские военные ликвидировали четыре украинские ДРГ на Купянском направлении Военные группировки «Запад» уничтожили украинских диверсантов на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, его заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам военного, были обнаружены и уничтожены диверсанты из состава двух отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе населенных пунктов Каменка, Кисловка и Стельмаховка были сорваны три попытки перегруппировки сил противника.

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Зыбинский также сообщил об уничтожении авиацией 11 наблюдательных постов ВСУ и склада материально-технического обеспечения.

«Потери противника составили 20 военнослужащих и пять единиц специальной техники», — рассказал он.

Также российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре украинских беспилотника.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении свыше 200 украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Ликвидированы они были в результате ракетного удара по 24-й мехбригаде ВСУ и отряду Сил специальных операций.