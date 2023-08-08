Спецоперация 08 августа 2023, 02:45 Российские военные контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с нескольких опорных пунктов «РВ»: российские бойцы контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов РИА «Новости»

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Российские бойцы контратаковали украинскую армию в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике и выбили противника с ряда опорных пунктов. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации сказано, что в последние дни в районе Клещеевки проводили позиционные бои и усиленную работу артиллерии. После артподготовки российские войска осуществили серию контратак на подступах к региону. В ходе боевых действий ВС РФ выбили подразделения ВСУ с нескольких опорных пунктов.

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«Также продолжаются позиционные бои и попытки атак ВСУ малыми силами западнее села Андреевка и северо-западнее поселка Курдюмовка. Продвижение ВСУ на южном фланге остановлено», — сказано в сообщении.

Авторы канала отметили, что в ходе наступления украинские войска понесли потери, поэтому продолжают подтягивать боевые силы в вести перегруппировку, надеясь на скорое продолжения вооруженной миссии.

Ранее стало известно о взрывах под Киевом. В ряде украинских регионов звучали сигналы воздушной тревоги.