Спецоперация 31 июля 2023, 04:17 Российские военные испытали новый комплекс РЭБ «Сапфир» в зоне СВО ТАСС: российские бойцы испытали новый комплекс РЭБ «Сапфир» в зоне СВО РИА «Новости»

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В зоне специальной военной операции испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками различных типов «Сапфир». Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс „Сапфир“ испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения», — заявил собеседник агентства.

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По словам информатора, комплекс показал хорошие результаты, российские военные не выезжали без него на выполнение задач.

Ранее в зоне СВО испытали новый российский беспилотник «Овод». Как сообщил офицер группировки войск «Юг» ВС РФ, дрон-камикадзе пролетел три километра внутри территории противника.

Аппарат ударил по цели, намеченной с помощью разведки. Беспилотник контролировал наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. Офицер отметил, что цель была достигнута и поражена, несмотря на недостаток освещения, серьезную удаленность и значительное противодействие средств РЭБ противника.