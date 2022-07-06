Российские военные испытали на Украине комплексы-антидроны «Ступор»

Вооруженные силы России применили в спецоперации на Украине переносные электромагнитные комплексы «Ступор». Они перекрывают канал связи между беспилотником и оператором. Об устройстве антидрона ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

Над устройством работал Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны РФ, его презентовали в 2017 году. «Ступор» называют ружьем против дронов, потому что он переносной. Комплекс работает на дальности до двух километров в 20-градусном секторе. Он излучает электромагнитные импульсы, подавляет канал управления беспилотником. Вдобавок комплекс способен подавлять каналы навигации и передачи беспилотников, их фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне.

«С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку „Ступор“ глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место», — рассказал силовик.

Националисты используют большое количество беспилотников, и аппарат пришелся очень кстати. Он показал свою эффективность.