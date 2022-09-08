Российские военные использовали в боях за Балаклею огнеметные системы «Солнцепек» | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские военные использовали в боях за Балаклею огнеметные системы «Солнцепек» «Русская весна»: ВС России использовали под Балаклеей огнеметные системы «Солнцепек» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Под городом Балаклеей в Харьковской области идут бои. Российские военные применили против националистов огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».

«Тяжелые огнеметные системы группировки вступили в бой на Балаклейском направлении», — сообщили журналисты.

Реклама

Такие системы используют для ударов по опорным пунктам противника, для огневой поддержки пехоты и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта. С их помощью подавили позиции националистов под Мариуполем.

Реклама

Зарядный пакет установки вмещает 24 термобарических снаряда, действие которых распространяется на площади до 40 тысяч квадратных метров. При попадании образуется избыточное давление и температура достигает трех тысяч градусов. От удара «Солнцепека» не спасут ни окопы, ни блиндажи.

В ближнем бою военные используют прямое прицеливание, в дальнем — автоматизированное наведение на цели с расстояния нескольких километров.

Издание The National Interest назвало российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» при правильной поддержке грозным оружием. Они способны выжечь гектары площади.

0 0 0 0 0 0