Российские военные использовали в боях за Балаклею огнеметные системы «Солнцепек» | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Спецоперация

08 сентября 2022, 12:25

Российские военные использовали в боях за Балаклею огнеметные системы «Солнцепек»

«Русская весна»: ВС России использовали под Балаклеей огнеметные системы «Солнцепек»

Читать 360tv в

Под городом Балаклеей в Харьковской области идут бои. Российские военные применили против националистов огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».

«Тяжелые огнеметные системы группировки вступили в бой на Балаклейском направлении», — сообщили журналисты.

Реклама

Такие системы используют для ударов по опорным пунктам противника, для огневой поддержки пехоты и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной техники и транспорта. С их помощью подавили позиции националистов под Мариуполем.

Реклама

Зарядный пакет установки вмещает 24 термобарических снаряда, действие которых распространяется на площади до 40 тысяч квадратных метров. При попадании образуется избыточное давление и температура достигает трех тысяч градусов. От удара «Солнцепека» не спасут ни окопы, ни блиндажи.

В ближнем бою военные используют прямое прицеливание, в дальнем — автоматизированное наведение на цели с расстояния нескольких километров.

Издание The National Interest назвало российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» при правильной поддержке грозным оружием. Они способны выжечь гектары площади.

Минобороны РФ

Армия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама