Спецоперация 23 апреля 2023, 23:53 Российские военные использовали «плащи-невидимки» для ночных боев — СМИ РВ: власти Украины обеспокоились применением ВС России «плащей-невидимок» в ночных боях РИА «Новости»

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Российские военные начали применять «плащи-невидимки» в зоне проведения спецоперации, сообщило издание «Русская весна». Авторы статьи отметили, что такие накидки позволяют военнослужащим оставаться незамеченными для вражеских тепловизоров.

Журналисты объяснили, что «обновка» сделана из теплоизоляционного материала, который мешает устройствам ВСУ замечать военных в темноте. Применением «плащей-невидимок» всерьез обеспокоились власти Украины, добавили авторы публикации.

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Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» опубликовал фрагмент видео, демонстрирующий эффективность накидок. На кадрах — двое военных, один в таком плаще, второй в обычной одежде. Боец в спецсредстве остался практически невидимым для тепловизора.

Ранее стало известно, что российская компания разработала первый в стране реактивный FPV-дрон-камикадзе. Специалисты пообещали завершить его испытания до конца года. По мнению военного историка Юрия Кнутова, применение этого беспилотника позволит уничтожать в зоне СВО западную технику, включая немецкие, американские и британские танки.