Спецоперация 14 января 2024, 05:57 Российские военные исполнили мечту ребенка увидеться с отцом, служащим в зоне СВО Командование ЦВО исполнило мечту ребенка увидеться с отцом, служащим в зоне СВО РИА «Новости»

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Командование Центрального военного округа в ходе акции «Елка желаний» осуществило мечту ребенка, желающего увидеться с отцом, который выполняет боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передало РИА «Новости».

«Участие в мероприятии приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и его семьей. Отец [ребенка] из города Екатеринбурга является участником СВО с первых дней», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что бойцу и его семье предоставили возможность поговорить по видеосвязи.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы Западного военного округа пообщались с близкими по видеосвязи. Ведомство опубликовало кадры с впечатлениями военнослужащих. Солдаты смогли в реальном времени посмотреть на своих близких через экран.