Спецоперация 24 октября 2022, 08:29 Российские военные инженеры начали укреплять линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР РИА «Новости»: в ЛНР начали укреплять линию обороны Сватово — Кременная РИА "Новости"

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Линию обороны Сватово — Кременная начали укреплять в ЛНР, сообщило РИА «Новости». Инженеры российской группировки войск «Отважные» приступили к установке танковых заграждений, чтобы бронетехника ВСУ не смогли прорваться через оборонительный рубеж.

По словам одного из инженеров, военные специалисты устанавливают здесь невзрывные заграждения. Они представляют собой бетонные пирамиды.

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«Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать», — пояснил собеседник агентства.

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Когда на этом участке дороги закончат установку бетонных конструкций, его дополнительно закроют противотанковыми ежами. По словам военного, сейчас таким сооружениям на передовой уделяется больше внимания, у инженеров появилось больше задач, им приходится работать на переднем рубеже.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о попытках ВСУ прорвать линию обороны на территории народной республики.

«Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо», — отметил он.