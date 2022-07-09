Российские военные эвакуировали еще 24,6 тысячи жителей Донбасса и Украины

Российские военные вывезли еще 24,6 тысячи человек из опасных районов Украины и Донбасса. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 660 человек, в том числе 3607 детей», — сказал Мизинцев во время брифинга.

Он добавил, что всего с начала проведения спецоперации российские солдаты вывезли 2 409 234 человека. В числе эвакуированных было 379 227 детей. Как отметил начальник центра, российскую границу пересекли 378 244 личных автомобиля. За сутки проехали 4839 машин.

«В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения», — напомнил генерал-полковник.

Со всеми прибывающими беженцами проводят индивидуальную работу. Людям помогают с решением вопросов трудоустройства и размещения. Также эвакуированным предоставляют социальные выплаты и пособия.