Российские военные доставили в Донбасс партию медикаментов
Российские военные обеспечили жителей ДНР и ЛНР лекарствами
Российские военные доставили жителям Донбасса очередную партию лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
«Гуманитарный конвой доставил медикаменты, которые распределены между каждой медротой. Приезжали врачи с передовой, забрали лекарства. Также приглашены больницы, выбравшие препараты, которых у них нет в наличии», — сообщила координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутрина.
Она отметила, что также доставлена чистая бутилированная вода.
«Это предварительно обработанная заявка, все, что нашли, — привезли. Люди жертвуют в наш фонд, примерно каждые полторы недели мы привозим по машине», — рассказал руководитель фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный.
Старшая сестра республиканского реабилитационного центра Александра сообщила, что в больницы поставляются все необходимые медицинские изделия, в том числе марли, бинты, шприцы, катетеры, простыни и так далее.
Ранее сообщалось, что спасатели и пожарные Подмосковья передали коллегам в Донбасс свыше 450 килограммов гумпомощи.