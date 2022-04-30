Российские военные доставили в Донбасс партию медикаментов

Российские военные доставили жителям Донбасса очередную партию лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

«Гуманитарный конвой доставил медикаменты, которые распределены между каждой медротой. Приезжали врачи с передовой, забрали лекарства. Также приглашены больницы, выбравшие препараты, которых у них нет в наличии», — сообщила координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутрина.

Она отметила, что также доставлена чистая бутилированная вода.

«Это предварительно обработанная заявка, все, что нашли, — привезли. Люди жертвуют в наш фонд, примерно каждые полторы недели мы привозим по машине», — рассказал руководитель фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный.

Старшая сестра республиканского реабилитационного центра Александра сообщила, что в больницы поставляются все необходимые медицинские изделия, в том числе марли, бинты, шприцы, катетеры, простыни и так далее.

Ранее сообщалось, что спасатели и пожарные Подмосковья передали коллегам в Донбасс свыше 450 килограммов гумпомощи.