Очередная гуманитарная помощь пришла в освобожденные от украинских националистических формирований населенные пункты в Харьковской области. Ее доставили российские военнослужащие.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, для местных жителей доставили порядка 100 тонн продовольствия, а также предметов первой необходимости.

Семьи с детьми, а также пожилые люди и инвалиды обеспечиваются необходимой помощью в первую очередь.

Порядка тысячи неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков уничтожили саперы Росгвардии за последнюю неделю в Харьковской области. Среди опасных находок силовики обнаружили снаряды РСЗО «Град» и «Ураган», снаряды от гранатометов, артиллерийских установок и мины. Ежедневно бойцы Росгвардии обследуют населенные пункты Харьковской области на предмет боеприпасов ВСУ. Найденное вооружение они уничтожают на специально подготовленной площадке на удалении от мирных домов.