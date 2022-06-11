Российские военные доставили на Украину свыше 29 тысяч тонн гуманитарных грузов
Минобороны: военные РФ доставили на Украину свыше 29 тысяч тонн гуманитарных грузов
Российские военные за время спецоперации уже доставила на Украину свыше 29 тысяч тонн гуманитарных грузов. Среди них предметы первой необходимости, продукты питания, лекарства и изделия медицинского назначения.
Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 29 тысяч 322,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Он отметил, что за указанное время уже проведено 1147 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — пять в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях в субботу, 11 июня, российскими военными проводятся шесть гуманитарных акций. Населению раздают 841,4 тонны предметов первой необходимости, а также продуктов питания.
Во время брифинга Мизинцев также сообщил, что украинские военные разместили артиллерийские орудия, тяжелую военную технику, а также РСЗО в школах Славянска (ДНР).