Российские военные доставили на Украину более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

Российские военные привезли на Украину пости 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Такой объем продовольствия и лекарств доставили со 2 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная со 2 марта РФ на Украину уже доставлено 16 489 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. А также проведено 933 гуманитарные акции», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что 29 апреля российские военнослужащие провели семь гуманитарных акций. Они прошли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Харьковской и Запорожской областях. Местным жителям передали более 396 тонн гуманитарных грузов.

По словам начальника центра, в пунктах сбора подготовили более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктов. Для людей собирают в том числе детское питание и жизненно важные лекарства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал впечатляющими усилия страны для решения гуманитарной ситуации на Украине.