Свыше 40 тонн гуманитарной помощи доставили в отдаленный район освобожденного Лисичанска (ЛНР) военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Необходимы груз поступил в этот район города от российского оборонного ведомства впервые, отметили «Известия». Раньше гуманитарные колонны сюда не доезжали.

Как рассказали местные жители, в течении нескольких месяцев украинские власти и военные уничтожали электростанции, объекты отопления и водоснабжения.

Одна из местных жительниц рассказала, что с начала боевых действий люди сплотились, соседи делятся едой.

Военные ВС РФ доставляют гуманитарную помощь в Лисичанск с момента его освобождения от украинских националистов. Избежать продовольственного коллапса позволяет то, что гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно.

Несколькими днями ранее российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Ее состав часто меняется, но всегда большую часть поставок занимает мука. Среди мирных жителей это самый востребованный продукт.