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    20 августа 2022, 07:44

    Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

    Минобороны: ВС РФ сообщило, что Харьковскую область доставлена очередная партия гуманитарной помощи

    Юлия Баранова

    Мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области российские военные передали очередную партию гуманитарной помощи. Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.

    В военном ведомстве уточнили, что колонну грузовиков сопровождала военная автомобильная инспекция Западного военного округа.

    «Гумпомощь общим объемом более 44 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области», — рассказали в Минобороны.

    Напомним, что с начала июня гуманитарную помощь от российских военнослужащих получили больше 50 тысяч жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области. Только за два месяца передано свыше 600 тонн грузов, который составляли жизненно необходимые вещи и продукты.

    В начале августа российские военные доставили в Харьковскую область гуманитарную помощь и лекарства.