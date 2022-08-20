Российские военные доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область

Мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области российские военные передали очередную партию гуманитарной помощи. Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале.

В военном ведомстве уточнили, что колонну грузовиков сопровождала военная автомобильная инспекция Западного военного округа.

«Гумпомощь общим объемом более 44 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области», — рассказали в Минобороны.

Напомним, что с начала июня гуманитарную помощь от российских военнослужащих получили больше 50 тысяч жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области. Только за два месяца передано свыше 600 тонн грузов, который составляли жизненно необходимые вещи и продукты.

В начале августа российские военные доставили в Харьковскую область гуманитарную помощь и лекарства.