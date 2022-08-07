Российские военные доставили гуманитарную помощь и лекарства в Харьковскую область

Мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области российские военнослужащие передали очередную партию гуманитарной помощи и лекарственных препаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сопровождала гуманитарный конвой военная полиция Западного военного округа (ЗВО), отметили «Известия». Кроме продуктовых наборов военнослужащие также доставили в освобожденные населенные пункты несколько тонн медикаментов. Такие грузы поступают из России регулярно в целях оказания качественной медицинской помощи населению.

Волонтеры обеспечивают местные больницы средствами для лечения заболеваний и оборудованием для ухода за пациентами. Запасы жизненно важных лекарств пополняются в первую очередь. Среди них обезболивающие, противовирусные, антибиотики и сахароснижающие препараты, а также используемые в педиатрии медикаменты.

Минобороны РФ также сообщило, что с начала июня гуманитарную помощь от российских военнослужащих получили больше 50 тысяч жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области. Только за два месяца передано свыше 600 тонн грузов, который составляли жизненно необходимые вещи и продукты.