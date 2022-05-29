Российские военные доставили более 23 тысяч тонн гуманитарных грузов на Украину
Российские солдаты передали более 23 тысяч тонн гуманитарных грузов жителям Украины. Об этом сообщил Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23624,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1067 гуманитарных акций», — заявил генерал-полковник.
Он добавил, что за прошедшие сутки российские бойцы провели шесть гуманитарных акций в ДНР, а также Харьковской и Запорожской областях. Населению раздали 277,4 тонны гуманитарной помощи.
Также российские военные продолжают эвакуировать людей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Всего за время проведения спецоперации они вывезли 1 522 261 человек, в числе которых было 250 130 детей. На территории России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Специалисты проводят индивидуальную работу со всеми прибывающими беженцами. Людям помогают решить вопросы с местом проживания, трудоустройством и так далее.