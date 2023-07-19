19 июля 2023, 05:22
Российские военные больше часа наносили удары возмездия по Одессе
«РВ»: ВС России больше часа наносили удары возмездия по Одессе
Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметили, что налет длился дольше часа.
В ходе этой операции российские военные задействовали авиацию Воздушно-космических сил страны и Военно-морской флот.
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Поражение инфраструктуры противника наносилось авиационными ракетами Х-22, крылатыми ракетами «Калибр», а также беспилотниками-камикадзе.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Вероятно, поражение получило топливохранилище в граничащем с Одессой Ильичевске, указали военкоры. Там также замечено возгорание в порту, это следует из поступающих кадров.
Громкие взрывы прогремели неподалеку от порта в Черноморске Одесской области на юге Украины, рассказал ранее ТАСС местный житель. В регионе на тот момент работала воздушная тревога. До этого стало известно о серии мощных взрывов в Одессе. Как писали очевидцы в соцсетях, взрывы произошли в районах Затоки и Ильичевска.
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