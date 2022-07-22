Российские военные базы разместят в Херсонской области
Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области разместят российские военные базы
Российские военные базы появятся в Херсонской области после вступления региона в состав РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Военные базы появятся в области, они тут по-любому будут находиться, как в Крыму и Севастополе. Если мы станем субъектом России, то здесь они появятся», — заявил он.
Ранее Стремоусов призвал нынешние украинские власти навсегда забыть о Херсоне в своем составе, потому что страной управляют бандеровцы.
Ранее власти Херсона заявили, что начали подготовку референдума о вступлении в состав РФ, писал Nation News.
Россия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль Херсонскую область. После этого там уачали транслировать российские радиостанции и телеканалы, установили военно-гражданскую администрацию, людям дали возможность получать российские паспорта. Также регион перешел в рублевую зону.