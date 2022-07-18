Российские военные атаковали пункт дислокации нацбата ВСУ в Черкасской области

Около 60 националистов погибли в результате удара российских войск по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады теробороны ВСУ в Черкасской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Пункт временной дислокации находился в населенном пункте Витово.

«Уничтожены до 60 националистов», — сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В общей сложности в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили 257 самолетов, 142 вертолета, 356 зенитно-ракетных комплексов, 1564 беспилотника, 759 боевых машин РСЗО, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.